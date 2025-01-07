Emaar Square AVM Çalışma Saatleri 2025: Emaar Square AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

İstanbul’un en öne çıkan alışveriş merkezlerinden biri olan Emaar Square AVM, resmi internet sitesinde 2025 yılındaki güncel çalışma saatlerini duyurmuştur. Çeşitli imza günleri ve organizasyonun sunulduğu AVM, belirli saatlerde açılır ve kapanır. Çalışma saatlerinin dışında kalan zamanlarda ziyaretçi kabul etmez. Peki Emaar Square avm kaça kadar açık? Alışveriş merkezi kaçta kapanıyor? Merak ettiğiniz tüm detaylar için sayfayı kaydırın…

REKLAM advertisement1 EMAAR SQUARE AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 Emaar Square AVM çalışma saatleri 2025 yılında saatlerini güncellemiştir. Bundan kaynaklı birçok kişi bu alışveriş merkezinin hangi saatler arasında açıldığını merak eder. Emaar Square AVM, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verir. 28 Nisan 2017 tarihinde açılan merkez, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere her gün bu saatler arasında çalışır.

EMAAR SQUARE AVM KAÇTA AÇILIYOR? Bu konuda en çok sorulan soruların başında “Emaar Square AVM kaçta açılıyor?” da vardır. Emaar Alışveriş Merkezi, sabahları 10.00’da açılır. Bu saatten önce alışveriş merkezine girmeniz mümkün değildir. Restoran ve kafe hizmetleri de açılış saatinin kapsamına dâhildir. EMAAR SQUARE AVM KAÇTA KAPANIYOR?

En sık sorulanlardan biri de “Emaar Square AVM kaçta kapanıyor?” şeklindedir. Hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00’da açılan merkez, akşam 22.00 saatinde kapanır. Bu saatten sonra AVM içine giriş yapmanız mümkün değildir. Aynı şekilde merkez içindeki işlerinizi bitirip çıkmanız gerekir. EMAAR SQUARE AVM KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi Emaar Square avm kaça kadar açık? Emaar alışveriş merkezi, hafta içi de dâhil olmak üzere akşam 22.00’a kadar açık kalır. Buna hafta sonları da dâhildir. Yani “Emaar Square AVM hafta sonu kaça kadar açık?” sorusunun cevabı da akşam 22.00’dır. İşlerinizin aksamaması için çalışma saatlerine dikkat etmenizde fayda var.

EMAAR SQUARE AVM NASIL bir YER? Emaar Square AVM, 6 katlı bir merkezdir. 138.000 metrekarelik alan üzerinde kuruludur ve 415 mağazaya sahiptir. Ayrıca yemek yemek için 52 adet restoran alanı vardır. 4 katlı otoparkı vardır ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. 6 katlı merkezin pek çok alana hitap eden mağazaları bulunur. Burada dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve çocuğunuzun eğlenmesini sağlayabilirsiniz.

2027 yılından bu yana sayısız ziyaretçiyi ağırlamış alışveriş merkezi, şehirdeki sosyal buluşma alanlarında en dikkat çekenlerden biridir. Eğlence, gastronomi ve alışveriş gibi farklı fırsatları sunan merkez, ülkemizdeki en kapsayıcı projelerden biri olarak öne çıkar. Bu alışveriş merkezine gelme gibi bir düşünceniz varsa çalışma saatlerini baz almaya dikkat etmelisiniz.

EMAAR SQUARE AVM’DE NE YAPILIR? Emaar Square AVM, esasen karma bir proje olma özelliği taşır. Yani alışveriş ve eğlence noktalarının yanı sıra konut, rezidans ve ofis gibi hizmetleri de bulunur. Daha çok eğlence ve alışveriş öğeleriyle öne çıkan merkezde Emaar Skyview seyir terası, Adress Hotel İstanbul ve benzeri noktalar da vardır. Yakında açılacak yeni mağazaların yanı sıra mevcut alışveriş noktalarıyla birçok ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz.

EMAAR SQUARE AVM MAĞAZALARI NELER? Teknoloji, moda ve ev yaşam gibi alanlarda hizmet veren mağazalar, bu alışveriş merkezinin en dikkat çekici noktaları arasındadır. Burada; elektronik, güzellik, ev, mücevher ve gıda gibi çeşitli alışveriş alanlarına erişebilirsiniz. Öne çıkan başlıca mağazalar şunlardır; Adidas

ADL

Altınbaş

Armine

ARM Tobacco

Atalier Rebul

Atasun Optik

B&G Store

Bambi

Bargello

Bershka

Beko

Calvin Klein

Carolina Herrera

Chakra

Converse

Dagi

Defacto

English Home

Flormar

Golden Rose

Gucci

ÖNERİLEN VİDEO