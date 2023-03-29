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İstanbul’un sayısız AVM’lerinden biri de Emaar Square AVM’dir. Belli dönemlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile ziyaretçilerini ağırlayan Emaar Square AVM’de; çocuk aktiviteleri, festivaller, imza günleri ve moda organizasyonları düzenlenmektedir. Emaar Square AVM çalışma saatleri 2023 her yıl olduğu gibi bu yıl da değişmemiştir. Ancak pek çok kişi, AVM’de vakit geçirmeden önce açılış ve kapanış saatinden emin olarak plan yapmak istemektedir. Peki, Emaar Square AVM kaça kadar açık? Emaar Square AVM kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

Emaar Square AVM Çalışma Saatleri 2023

28 Nisan 2017 yılında açılan Emaar Square AVM, insanların sosyal yaşantısına eşlik eden ve sayısız mağazası ile alışveriş imkânı sunan AVM’lerden biridir. Ayrıca restoran ve kafe hizmetlerinin yer aldığı mekânları ile alışverişe ara vermek isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. Emaar Square, aynı zamanda seyir terası, rezidans ve ofisleri ile büyük bir karma projesidir. Bu nedenle bölgenin önde gelen yaşam alanları arasındaki yerini almıştır. Emaar Square AVM, Üsküdar’a bağlı Libadiye Caddesi üzerinde yer alır. “Emaar Square AVM kaçta açılıyor?” sorusunu merak eden kişiler, internet üzerinden açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinmek istemektedir. AVM’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız açılış ve kapanış saatlerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Emaar Square AVM Kaçta Açılıyor?

Emaar Square AVM’nin açılış saatleri, şehrin diğer alışveriş merkezleri ile aynıdır. Hafta içi hareketliliğini kaybetmeyen Emaar Square, hafta sonunun gelmesi ile birlikte en kalabalık günlerini yaşar. Peki, Emaar Square AVM kaça kadar açık? AVM’nin açılış saati 10.00 olarak belirlenmiştir. Ancak 10.00 itibarıyla açılsa da içinde yer alan mağaza veya kafelerin açılış saatinde değişiklik yaşanabilmektedir.

Emaar Square AVM Kaçta Kapanıyor?

Emaar Square AVM çalışma saatleri 2023, geçmiş diğer yıllar ile aynıdır ancak bazı kişiler kapanış saatinde değişiklik olabileceğini düşündüğü için internet üzerinden güncel çalışma saatlerini öğrenmek istemektedir. Emaar Square AVM kapanış saati 22.00’dır.

Emaar Square AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Dini ve milli bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Emaar Square AVM’nin; bayram tatilleri, Arife günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde açılış saatleri değişebilir. Bu gibi dönemlerde AVM’yi ziyaret etmek istiyorsanız güncel çalışma saatlerini AVM’nin resmî web sitesinden öğrenebilir ya da müşteri hizmetlerinden bilgi edinebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut