Elvin Levinler'in Temmuz rotası

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Levinler, temmuz ayında keyifli bir tatil geçirdi.

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Çift, Marbella, Muğla ve Mersin gibi birbirinden güzel lokasyonlarda denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Elvin Levinler, paylaşımlarına; "Marbella, Muğla, Mersin'den temmuz dumpı" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram