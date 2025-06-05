Elvin Levinler'den çocuk sorusuna net yanıt
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, takipçilerinden gelen; "Çocuk düşünmüyor musunuz?" sorusuna sitemli bir yanıt verdi. Levinler; "Hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Bunlar çok hassas konular" diyerek sürekli gelen bu sorulara tepkisini dile getirdi
Elvin Levinler, 2016'da evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında yaptığı soru - cevap etkinliği sırasında sıkça karşılaştığı bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Bir takipçisinin, "Çocuk düşünmüyor musunuz, neşe katabilir?" sorusuna yanıt veren Levinler, şu ifadeleri kullandı; "Kötü niyetle sormadığınızı biliyorum ama çok şükür, hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Ayrıca bunlar çok hassas konular. O yüzden aklımıza geldiği gibi sormayalım."
Elvin Levinler, bu tarz soruların artık rutin haline geldiğini belirterek ufak bir sitemde de bulundu; "Yaptığım her soru - cevap etkinliğinin fiks sorusu bu oldu. Bu yüzden şu kutucuğu koymaz oldum." Levinler, bu sözleriyle, özel hayatıyla ilgili hassas konuların sürekli gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram