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        Elon Musk, uyuşturucu testini paylaştı

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:55
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        Elon Musk, uyuşturucu testini paylaştı
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        Elon Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

        11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

        20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi.

        Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.

        "MUSK HABERCİLİĞİMİZİ BEĞENMEDİĞİ İÇİN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

        Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

        Musk, geçen ay X'te, "Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor." diye yazmış ve "birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını" kabul etmişti.

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