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        Haberler Dünyadan Elon Musk uyuşturucu test sonucunu paylaştı - magazin haberleri

        Elon Musk uyuşturucu test sonucunu paylaştı

        ABD basınında ve sosyal medyada, uyuşturucu kullandığı iddiası dile getirilen Elon Musk, test sonucunu paylaşarak iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:13
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        Uyuşturucu test sonucunu paylaştı
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        Bir süredir Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiası gündemdeydi. ABD basını, Musk'ın, Donald Trump'ın seçim sürecindeyken uyuşturucu kullanımını artırdığı, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusunı yanında taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini yüksek dozlarda kullandığı haberlerine yer verdi.

        En son Donald Trump'ın danışmanlık görevini bıraktığı sırada, Beyaz Saray'daki basın toplantısında morarmış gözü ve bir türlü yerinde duramayışı, etrafa ilginç bakışlar atması nedeniyle uyuşturucu etkisi olduğu iddiası sosyal medyada yayılmıştı.

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        Milyarder girişimci, hakkında ortaya atılan iddialara, uyuşturucu testi sonuçlarını paylaşarak yanıt verdi. Yasa dışı maddeler kullandığına dair söylentileri ve raporları reddettikten sonra, belli ki bir de uyuşturucu taramasından geçerek kendini kanıtlamak istedi. Elon Musk'ın, sahibi olduğu X platformundan yayımladığı belgede, tarama sonuçlarının hepsi negatif görünüyor.

        Elon Musk, internet yazışmalarında kahkaha anlamına gelen 'lol' şeklindeki mesajla test sonucunu paylaştı.

        Başka bir gönderide Elon Musk; "Wall Street Journal / New York Times yalanlarının küstahlığı şaşırtıcı! WSJ, Tesla'dan kovulduğumu iddia etti ve yönetim kurulunun bunu açıkça reddettiğini belirtmedi!" diye yazdı.

        Elon Musk, başka bir mesajında ise New York Times'ın, uyuşturucu test sonuçları sunması gerektiğini söyleyen haberine şöyle yanıt verdi; "Harika fikir. NYT ve WSJ'yi uyuşturucu testleri yapmaya ve sonuçları yayımlamaya davet ediyorum! Bunu yapmayacaklar. Çünkü ikiyüzlüler" diye yazdı.

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        'REÇETELİ KETAMİN' İTİRAFI

        Elon Musk, geçen yıl verdiği bir röportajda, depresif dönemleri tedavi etmek için kullandığı reçeteli ketamin hakkında konuşmuştu. CNN International'a verdiği röportajda, depresyona neden olabilecek "kimyasal gelgitler" olarak adlandırdığı şeyi tedavi etmek için "her iki haftada bir küçük bir miktar" aldığını, bazen daha az kullandığını söylemişti. Musk; "Ketamin, kişiyi olumsuz bir ruh halinden çıkarmak için faydalıdır" demişti.

        Elon Musk ayrıca, X'te de reçeteli ketamin kullanımından bahsetme nedenini, “Çünkü bunun başka insanlara yardımcı olabileceğini düşündüm” şeklinde açıklamıştı.

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        #Elon Musk
        #uyuşturucu
        #uyuşturucu testi

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