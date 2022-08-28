"ELON ÜNLÜ OLANA KADAR BEN ÜNLÜYDÜM"

Öte yandan Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Kanada asıllı Güney Afrikalı bir model ve modelliğe 15 yaşında başladı. Birçok markanın yüzü olan Maye, 2016'da New York Times'a verdiği röportajda, "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm." ifadelerini kullanmıştı.

1969'da Miss South Africa güzellik yarışmasında finale kadar yükselen Musk, hayatının oldukça zor geçtiğini, kendisine gelen tüm teklifleri kabul edecek kadar yoğun çalıştığını çok kez dile getirdi. Üç çocuğunu yalnız büyüten bir anne olarak bir yandan da iki yüksek derecesi aldı. Musk modellik dışında beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik de yapıyordu.