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Elon Musk: Grimes ile yarı yarıya ayrıldık - Magazin haberleri

Elon Musk: Grimes ile yarı yarıya ayrıldık

ABD'li girişimci Elon Musk, üç yıldır aşk yaşadığı Kanadalı şarkıcı Grimes ile yarı yarıya ayrıldıklarını açıkladı. Musk, Grimes'ın hala kendisine ait Kaliforniya'daki evde yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti

25.09.2021 - 17:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Üç yıldır aşk yaşayan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ile şarkıcı Grimes'ın ilişkisi bitti. Musk, ayrılık haberini ABD medyasında verdiği röportajda verdi.

  • ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER

    "Grimes ile yarı yarıya ayrıldık." diyen Elon Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait Kaliforniya'daki evinde yaşadığını belirtti. Musk ayrıca Grimes ile 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

  • ABD'li girişimci, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurt dışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor.

  • Kanadalı şarkıcı Grimes ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

  • ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 7. kez baba olmuştu. Musk, bebeğine "X Æ A-12 Musk" adını vermesiyle uzun süre konuşulmuştu. Grimes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin ismini değiştirdiklerini dile getirmişti.

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