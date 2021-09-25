ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER

"Grimes ile yarı yarıya ayrıldık." diyen Elon Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait Kaliforniya'daki evinde yaşadığını belirtti. Musk ayrıca Grimes ile 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.