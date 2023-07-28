Elon Musk, eski eşi Talulah Riley'in nişanını tebrik etti
Elon Musk'ın iki kere nikâh masasına oturduğu eski eşi Talulah Riley, Thomas Brodie-Sangster ile nişanlandı. Musk, eski eşini tebrik etti
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ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Oyunculuk yapan Riley, meslektaşı Thomas Brodie-Sangster ile evlilik yolunda adım atarak nişanlandı.
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Talulah Riley, "İki yıl birlikteliğin ardından Thomas Brodie Sangster ile nişanlandığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
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Talulah Riley, Thomas Brodie-Sangster ile 2022'den beri birlikte. Çift, 'Pistol' dizisinin setinde tanışmıştı.
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ESKİ EŞTEN TEBRİK MESAJI
Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in nişanını tebrik etti. Riley ve Musk, 2010'da evlenmiş 2012'de ayrılmışlardı. Ardından 2013'te yeniden nikâh masasına oturmuş ve 2016'da boşanmışlardı.
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NEDEN İKİ KEZ EVLENDİLER?
Talulah Riley, daha önce verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" demişti. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz. Bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Twitter