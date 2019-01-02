İtalyan basını, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Borussia Dortmund ve Lazio, futbolcuyu transfer etmek için yarışa girdi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Fenerbahçeli futbolcu için girişimlere başladığı belirtilen haberde Eljif Elmas'ın en az 15 milyon euro'luk teklif yapılacağı öne sürüldü.