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        Haberler Dünyadan Elizabeth Hurley sevgilisi Billy Ray Cyrus ve oğlu Damian Hurley ile kırmızı halıda - magazin haberleri

        Elizabeth Hurley sevgilisi Billy Ray Cyrus ve oğlu Damian Hurley ile kırmızı halıda

        Elizabeth Hurley, Miley Cyrus'ın kendisi gibi şarkıcı olan babası Billy Ray Cyrus ile aşk yaşadığını geçen ay ilan etmişti. Dün ilk kez bir kırmızı halıda birlikte poz verirken, yanlarında Damian Hurley de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:20
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        Bir yanında sevgilisi bir yanında oğlu
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        Ünlü model Elizabeth Hurley, bir süre önce aşkını ilan ettiği country müzik şarkıcısı Billy Ray Cyrus ile birlikte, yanına oğlu Damian Hurley’i de alarak Roma’da ortaya çıktı.

        59 yaşındaki Hurley, 63 yaşındaki Cyrus, dün Roma'da düzenlenen 'Orizzonti - Rosso' moda sergisinin açılış yemeğine katılarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

        İtalya'nın başkentindeki etkinliğe girmeden önce kol kola poz veren çift, neşeli görünüyordu.

        Etkinlikte ikiliye Elizabeth Hurley'nin cesur bir kırmızı takım elbise giyen oğlu Damian Hurley de katıldı.

        Hurley, Cyrus ile ilişki yaşadıklarının duyurusunu nisan ayında Paskalya kutlama fotoğrafıyla yapmıştı.

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        Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

        Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.

        Elizabeth Hurley, 1990'larda Hugh Grant ile birliktelik yaşadı. Yapımcı Steve Bing ile 2001'de yaşadığı kısa süreli ilişkisinden 2002'de oğlu Damien Bing'i dünyaya getirdi. Bing, özel olmayan bir ilişki yaşadığını iddia ederek babalık iddiasını reddetti. Ancak DNA testi ile Steve Bing'in Damien Charles Hurley'in babası olduğu kanıtlandı. Damien Charles Hurley, babasının değil annesinin soyadını kullanmayı tercih etti.

        Elizabeth Hurley, 2007'de iş insanı Arun Nayar ile evlendi. Evliliği 2011'de bitti.

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        #Damian Hurley
        #Elizabeth Hurley
        #Billy Ray Cyrus
        #ilişki

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