Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı çifti balayı için İtalya'da
Ahmet Emin Ahlatcı ile futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin 22 Haziran'da Çorum'da dünyaevine girmişti. Düğün sonrası çift, balayı için İtalya'nın Sardunya Adası'na gitti
Giriş: 01.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:57
Emekli milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı, birçok ünlünün katıldığı düğün töreniyle Çorum'da 22 Haziran'da evlendi.
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Çiçeği burnunda çift, balayı için İtalya'nın Sardunya adasını tercih etti.
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