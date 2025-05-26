Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim?

        Survivor 2025'te düello öncesi son dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Bu oyun elemeye yön verecek oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sevgi ve Ayşe arasında gerilim artarken; Sema, Adem ve Aycan arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Peki, 26 Mayıs Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. İkinci adayın Sema çıkmasıyla, tartışmalar alevlenirken, üçüncü eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 26 Mayıs Pazartesi 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)

          Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Adem Kılıçcı oldu. Haftalık performans birincisi Adem Kılıçcı, son eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz’un adını söyledi.

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Aycan oldu. İkinci eleme adayı ise Sema oldu.

        • 4

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)

          İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

        • 5

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (24 MAYIS)

          Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Habertürk Anasayfa