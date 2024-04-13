Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını belirledi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde, Hakan adaya ve Survivor hayallerine veda ederek elenmişti. İşte Nisan 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu gecesinde iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda ter döktü. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...
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13 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da birinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı
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SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Özgür oldu.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 NİSAN 2024?
Survivor eleme düellosu finalinde Hakan ve Yasin karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin galibi 5-3 skorla Yasin oldu. Bu sonuçla bu haftanın elenen ismi Hakan oldu.