Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Cumartesi Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını belirledi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde, Hakan adaya ve Survivor hayallerine veda ederek elenmişti. İşte Nisan 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 19:09 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu gecesinde iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda ter döktü. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...

        • 2

          13 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da birinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Özgür oldu.

        • 4

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 NİSAN 2024?

          Survivor eleme düellosu finalinde Hakan ve Yasin karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin galibi 5-3 skorla Yasin oldu. Bu sonuçla bu haftanın elenen ismi Hakan oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Habertürk Anasayfa