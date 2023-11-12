11 Kasım MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede günün konsepti, yoğurt ve antep fıstıklı tatlı oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı programda yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 11 Kasım MasterChef yedinci eleme adayı...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve programın konuğu Antonio Bachour'dan oluşan şef kadrosu yarışmacılar tarafından ortaya çıkarılan tabakları değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda eleme potasına gidecek son yarışmacı belli oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.
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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Ayaz
Dilara
Alican
Cemre
Batuhan
Tahsin
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MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te son eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Tanya oldu
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MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.
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Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
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Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan