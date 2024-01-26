Gelinim Mutfakta puan durumu: 26 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da eleme heyecanı yaşanıyor. Kanal D'nin gündüz kuşağında yayınlanan programda gün birincisine çeyrek altın, haftanın birincisine ise 10 altın bilezik veriliyor. Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin bugün belli oluyor. İşte, 26 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
- 1
Kanal D'de hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri açıklanıyor. Programda bugün Yeşim, Tuğba, Selda ve Melahat arasından bir gelin elenecek. Peki, 26 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...
- 2
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
26 Ocak Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının kazananı ve haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği alan gelin henüz açıklanmadı. Altınlar sahiplerini bulduğunda haberimiz güncellenecek.
- 3
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimize eklenecek.
-
- 4
26 OCAK 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
26 Ocak 2024 Cuma gününü puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak haftanın dördüncü gününün puan durumu şöyleydi;
Yeşim - 18
Selda - 16
Tuğba - 12
Melahat - 3
- 5