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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!

        Başkentte elektronik kelepçeliyken eşi Döne Bozdemir'i öldüren Gafer Bozdemir'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Vahşi cinayette katilin, çocuklarının kendisinden olup olmadığına ilişkin DNA testi talebi reddedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:31
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        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
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        Ankara'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) takip edip, metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldüren Gafer Bozdemir'in (47), tutuklu yargılandığı davada, çocuklarının kendisinden olup olmadığına ilişkin DNA testi talebi reddedildi.

        DHA'nın haberine göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik kelepçe tedbiri uygulanan Gafer Bozdemir, boşanma davası açan Döne Bozdemir'i geçen yıl 14 Eylül'de takip etti.

        Gafer Bozdemir, Çankaya ilçesi Sıhhiye Metro İstasyonu'nun çıkışında merdivenlerde ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Sırtından vurulan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gafer Bozdemir, tutuklandı.

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        DNA TESTİ TALEP ETTİ

        Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, sanığın celse arasında mahkemeye gönderdiği dilekçeyi okudu. Sanık, eşinin sürekli kendisine hakaret ettiğini, onurunu kırıcı sözler sarf ettiğini ve kendisini aldattığını ileri sürerek, müşterek çocukların kendisinden olmadığından şüphe ettiğini belirtip DNA testi talep etti.

        "HEDEF GÖSTERDİ"

        Döne Bozdemir'in ailesinin avukatı Çisel Demirkan, “Döne şiddet gördü, defalarca evden atıldı, çocuklarıyla tehdit edildi. Ama bugün sanık Döne’yi hedef gösterdi. Aldatma, indirim sebebi olacak çünkü. ‘Nasıl olursa af gelecek’ diyerek böyle ifadeler veriyorlar. Bir önceki celsede çocuklar kendilerinin gördükleri şiddeti, neden çalışmak zorunda kaldıklarını teker teker anlattılar. Döne kendini kurtarmaktan başka bir şey yapmadı. Israrlı takip, tehdit vardı ama Döne sadece çocuklarını korumak istiyordu. Toplumda cezasızlık algısı var, bu yüzden en ağır hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bir kadının giyimi, kuşamı, çalışması üzerinden böyle bir eylem kabul edilemez" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın DNA raporu talebi, sanık avukatının tevsi tahkikat talepleri ve tanık dinlenmesi hususundaki taleplerin dosya kapsamına katkı sunmayacağını bildirerek talepleri reddetti. Duruşma, 27 Haziran’a ertelendi.

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        #Döne Bozdemir
        #haberler
        #Gafer Bozdemir
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