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        Haberler Bilgi Gündem Elektrik kesintisi sorgulama sayfası: İstanbul 27 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrik kesintisi sorgulama sayfası: 27 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre, bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, şirketlerin arıza ve kesinti sorgulama sayfaları üzerinden bilgi alabiliyor. İşte 27 Mayıs Salı günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve detaylı sorgulama bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:30
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        Elektrik kesintisi sorgulama ekranı
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        İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. İşte 27 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi programı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 27 Mayıs Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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