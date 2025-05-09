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        Haberler Bilgi Elektrik faturasında devlet desteği sınırlaması! 2025 Kimler fatura desteği alamaz? Elektrik faturası desteği kimler alabilir ve tutarı ne kadar?

        Elektrik faturasında devlet desteği sınırlaması: Elektrik faturası desteği kimlere veriliyor?

        Elektrik faturalarında devlet desteği sistemi değişti. Yeni düzenlemeye göre, konut aboneleri aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tükettiğinde, faturanın tamamını kendileri ödeyecek. Artık faturalarda devletin sağladığı destek tutarı da ayrı bir kalem olarak gösterilecek, böylece vatandaşlar hem aldığı desteği hem de gerçek ödeme miktarını şeffaf biçimde görebilecek. Peki, Elektrik faturası desteği kimlere veriliyor ve ne kadar? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 00:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:30
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        • 1

          Yeni düzenleme kapsamında, tüm vatandaşlara sağlanan devlet desteği artık sınırlı olacak; enerji tüketimi belirlenen sınırı aşanlar, destekten faydalanamayacak. Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin üzerinde olan konut sahipleri, faturalarının tamamını ceplerinden ödeyecek. Yeni sistemle birlikte, devletin faturanıza ne kadar katkı sağladığı da açıkça görülebilecek. İşte merak edilenler...

        • 2

          DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?

          Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.

          Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.

        • 3

          DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

          Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

        • 4

          KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?

          2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

        • 5

          LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?

          İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

        • 6

          DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK

          Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

          Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

          Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.

          Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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