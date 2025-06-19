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        Haberler Gündem Elazığ haberleri: Bir ilde zehirli etcçil örümcek görüldü | SON DAKİKA HABERLER

        Bir ilde zehirli etçil örümcek görüldü!

        Elazığ'da, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli 'sarıkız örümceği' görüntülendi. Bir metre zıplayan, 13 santimetre uzunluğa erişebilen örümceğin, akrep ve kertenkele ile beslendiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:27
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        Bir ilde zehirli etçil örümcek görüldü!
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        Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        'SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ' ÇIKTI

        İHA'daki habere göre örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

        ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ

        Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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