Elazığ'da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 02.07.2025 - 05:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 05:11
G.T'nin kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile N.T, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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