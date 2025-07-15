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        Haberler Yaşam Elazığ'da arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu

        Elazığ'da arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu

        Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:47
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        Bölgede ilk yaşandı! 6 bin yıllık
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğünce Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yapılar, eserler ve buluntular, kentin 6 bin yıllık tarihine ışık tutarken, bölgede yaşayan uygarlıkların yaşam tarzı, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor.

        Bu yıl, yaklaşık 35 metre yüksekliğe ve 210x160 metrelik alana sahip kale ve höyüğün 80-81 No'lu karelaj alanında yapılan kazı çalışmalarında, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine ait tapınak alanı ortaya çıkarıldı.

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        Tapınak alanında 'kan oluğu' olarak adlandırılan kanalda insan ve hayvan kemikleri ile üzerinde bıçak izleri olan sunak taşının bulunması, dönemin inanışına göre tanrılara ibadet için insan ve hayvan kurban edildiği şeklinde değerlendiriliyor.

        Alanda ayrıca çeşitli duvar kalıntıları ile tanrılara hediye bırakmak için kullanıldığı düşünülen 4 podyum, kutsal ocak, tarımsal faaliyetlerde kullanılan damga mühür, Nahçıvan tarzı çanak ve çömlekler, ok uçları, ağırşak (yün ve ip eğirmede kullanılan alet), seramik parçaları gibi buluntulara ulaşıldı.

        "BÖLGEMİZİN İLK TAPINAK ALANINI KEŞFETTİK"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Fırat Üniversitesi'nin de katkılarıyla Elazığ'da başta Harput Kalesi olmak üzere Tadım Kalesi ve Höyüğü, Palu Kalesi ve Salkaya köyü olmak üzere 4 farklı noktada kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

        Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında önemli buluntular ortaya çıkarıldığını ifade eden Demirdağ, bu yılki kazılarda da önemli bir değere ulaşıldığını belirtti.

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        Demirdağ, "Bu yıl şehrimizin, bölgemizin ilk tapınağı diyebileceğimiz bir tapınak alanını keşfettik. Bölgenin 6 bin yıllık tarihine ışık tutacak çok önemli bir değer ortaya çıkarıldı. Tapınak alanında tanrılar için sunaklar ve kurban kesim alanı olduğunu görüyoruz. Bu kurbanların insanlar ve hayvanlar olduğunu alandaki işaretlerden anlıyoruz. Bununla beraber kurbanların kanının akıtıldığı bir oluk ve ulaştığı derin bir çukur söz konusu" dedi.

        Kazı alanının çok geniş olduğunu, ilerleyen dönemlerde daha derinlere inerek bölge tarihini çok daha eskilere götürecek buluntular bulacaklarına inandıklarını anlatan Demirdağ, şunları kaydetti:

        "Bu bölgenin çok önemli bir yaşam alanı olduğunu düşünüyoruz. Tarihteki yaşam şekline ait önemli buluntular elde ettik. Bunlar içerisinde günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, idoller (bir kült nesnesi olarak kullanılmak üzere taş, pişmiş toprak, kemik ve ahşap gibi malzemeden yapılan stilize heykelcikler) yani o dönemin sanatını ortaya koyan ürünler var. Bununla beraber tarımsal faaliyetlerde, hububatın değişiminde kullanılan bir çeç damga mührü elde ettik. Kutsal ocaklar, yine çok eski tarihlere dayalı çanaklar, özellikle Nahçıvan tarzı çanaklar bulundu. Bölgeyi kazmaya devam edeceğiz."

        "BU DÖNEMDE KENTLEŞMENİN DE ARTTIĞI GÖRÜLMEKTE"

        Kazı alanı sorumlusu Ergün Demir de kale ve höyükteki yapıların moloz ve yarı düzeltilmiş taşlardan oluştuğunu, taşların üzerine kerpiç duvarlar inşa edildiğini belirtti.

        Bu tarz kerpiç kullanılarak yapılan duvarların istila ve doğal afetlere karşı mekanları daha korunaklı hale getirdiğine işaret eden Demir, "Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde 80-81 No'lu açmalar içerisindeki mekanlarda bitişik nizam yapılaşmayla birlikte bu dönemde kentleşmenin de arttığı belirgin bir şekilde görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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        #6 bin yıllık tapınak alanı
        #Elazığ
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