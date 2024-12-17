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        Haberler Gündem Elazığ'da aç kalan tilki ve yaban domuzları köye indi - Güncel haberler

        Elazığ'da aç kalan tilki ve yaban domuzları köye indi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:17
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        Tilki ve yaban domuzları köye indi
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        Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan tilki ve yaban domuzları, Topaluşağı köyü Himikcansız mezrasına inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.

        O anlar bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, evlerin çevresinde yiyecek arayan yaban domuzları ve tilki yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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