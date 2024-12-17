Elazığ'da aç kalan tilki ve yaban domuzları köye indi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giriş: 17.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:17
Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan tilki ve yaban domuzları, Topaluşağı köyü Himikcansız mezrasına inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.
O anlar bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, evlerin çevresinde yiyecek arayan yaban domuzları ve tilki yer alıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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