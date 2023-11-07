EKYS sınav tarihi belli oldu! 2024 EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvurusu hangi tarihte?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM takvimi ile 2024 EKYS sınav ve başvuru tarihi de açıklandı. Bilindiği gibi, 2024 yılı içerisinde EKYS sınavı 1 kere gerçekleştirilecek. Peki, EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte, MEB EKYS sınav ve başvuru tarihi...
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EKYS sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Bu gelişme ile beraber, "2024 EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde EKYS sınavı 1 kere uygulanacak. Peki, 2024 EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar
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2024 EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınav tarihi belli oldu.
Buna göre, 2024 EKYS sınavı 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
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2024 EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 EKYS sınavına ilişkin başvurular 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak.
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