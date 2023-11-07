EKYS sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Bu gelişme ile beraber, "2024 EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde EKYS sınavı 1 kere uygulanacak. Peki, 2024 EKYS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar