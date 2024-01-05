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        Haberler Gündem Ekşi Sözlük uygulaması App Store ve PlayStore'da kaldırıldı mı, ne oldu? Farklı iddialar geldi

        Ekşi Sözlük uygulaması App Store ve PlayStore'da kaldırıldı mı?

        Ekşi Sözlük'le ilgili son erişim engeli kararının ardından sosyal medya platformu uygulama mağazalarından kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyordu. Peki, Ekşi Sözlük uygulaması App Store ve PlayStore'da kaldırıldı mı? İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:31
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        • 1

          Üst üste erişim engeli kararı alınan Ekşi Sözlük, şimdi de sanal uygulma mağazalarından kaldırıldığı iddiasıyla yeniden gündemde. Platformla iligli çıkan iddialar üzere Ekşi Sözlük yazar ve okurları "App Store ve PlayStore'dan kaldırıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ekşi Sözlük App Store ve PlayStore'dan kaldırıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          EKŞİ SÖZLÜK APP STORE'DAN KALDIRILDI MI?

          Ekşi Sözlük uygulması Apple'ın sanal uygulma mağazası olan App Store'da arandığında ugulmanın kaldırıldığı görüldü.

        • 3

          EKŞİ SÖZLÜK PLAYSTORE'DAN KALDIRILDI MI?

          Ekşi Sözlük uygulması PlayStore sanal uygulma mağzasında mevcudiyetini koruyor. Uygulmayı indiren bazı kullancılar uygulamanın indirildiğinde açılmadığını iddia etsene son olarak Ekşi Sözlük uygulmanın indirilmesi ve açılmasıyla ilgili sorun gözlemlenmedi.

        • 4

          ERİŞİM ENGELLENDİ, YENİ DOMEIN'E GEÇİLDİ!

          Hatırlanacağı gibi Ekşi Sözlük hakkında 14 Aralık Perşembe günü mahkemeden çokan son erişime engeli kararı sonrasında "http://eksisozluk2193.com" adresine erişim durduruldu.

        • 5

          Erişime engel kararı sonrası Ekşi Sözlük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni domein adresi üzerinden platforma erişilebileceğini duyurdu. Yapılan açıklam sonrası sözlük yazarları ve okuyucular "http://eksisozluk1999.com" üzerinden sözlüğe giriş yapmaya başladı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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