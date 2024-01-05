Üst üste erişim engeli kararı alınan Ekşi Sözlük, şimdi de sanal uygulma mağazalarından kaldırıldığı iddiasıyla yeniden gündemde. Platformla iligli çıkan iddialar üzere Ekşi Sözlük yazar ve okurları "App Store ve PlayStore'dan kaldırıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ekşi Sözlük App Store ve PlayStore'dan kaldırıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...