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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ekrem Memnun: Karakterimizi ortaya koyamadık - Basketbol Haberleri

        Ekrem Memnun: Karakterimizi ortaya koyamadık

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya'ya 93-73 yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:13
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        "Karakterimizi ortaya koyamadık"
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        Karşılaşmanın ardından Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Söylenecek pek bir şey yok. Bugün basketbol adına sahada fazla bir şey gösteremedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Tutkumuzu sahaya yansıtamadık. Bugün takım karakterimizi ortaya koyamadık. Bu bir turnuva. Şimdi önümüzde başka bir gün var. Dünya Kupası için başka bir fırsatımız olacak. Problemlerimizi konuşacağız. Litvanya maçında çıkıp savaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Takımın sergilediği performansın nedenlerini bulmaya çalışacaklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu performansın sebebini bilemiyorum. Sahaya enerji ve karakter koyamadık. Takımımızı tanımlayan tutkuyu gösteremedik. Buna sahibiz ama bugün olmadı. Belki yorgun olabiliriz. Diğer yandan hakemler de iyi değildi. Bu sonucun nedenlerine bakacağız." diye konuştu.

        Milli basketbolcu Gökşen Fitik ise bu mağlubiyetin ardından tekrar ayağa kalkmaları gerektiğini belirterek "Karakterimizi sahaya yansıtamadık. Bu bir turnuva. Devam etmemiz gerek. Pazar günkü maça hazır olmaya çalışacağız. Dünya kupası eleme turnuvasına katılabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Litvanya ile Türkiye, 29 Haziran Pazar günü saat 11.45'te turnuvanın 7'ncilik maçında karşılaşacak. Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına gidecek son ülke, Litvanya ile Türkiye arasındaki maçın galibi olacak.

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