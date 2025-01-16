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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 Engelli memur EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

        EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 Engelli memur EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS ) 2025 tercih kılavuzu yayınlandı. EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecek. Peki EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:35
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          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu ve takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar EKPSS tercih kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

          2025 EKPSS tercihler 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da bitecek.
          ÖSYM DUYURDU

          2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
          Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

        • 3


          Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
          Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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