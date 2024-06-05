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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS branş bazında sıralama belli oldu! 2024 EKPSS branş bazında sıralama tablosu nasıl? Engelli Kamu personeli EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        EKPSS branş bazında sıralama belli oldu! 2024 Engelli Kamu EKPSS branş bazında sıralama tablosu

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024'un heyecanı, adayların tercih dönemiyle devam ediyor. En son EKPSS branş bazında sıralama duyuruldu. Böylelikle adaylar kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân buluyor. Peki EKPSS branş bazında sıralama tablosu nasıl? Engelli Kamu personeli EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:39
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        • 1

          ÖSYM, EKPSS branş bazında sıralamaları duyurdu. EKPSS tercih sürecinin Haziran ayında başlaması beklenirken EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. İşte, 2024 EKPSS branş bazında sıralaması detayları

        • 2

          EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARA NEREDEN BAKILIR?

          Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebiliyor.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

          ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

          Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        • 4
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