Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini yayınladı ve her 2 yılda 1 düzenlenen EKPSS tarihi de belli oldu. Yurt genelinde sınava katılacak binlerce adayın merak ettiği sınavın başvuru günleri de açıklandı. İşte, 2024 EKPSS ile ilgili bilgiler...





