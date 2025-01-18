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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS 2025 tercih kılavuzu: ÖSYM EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        EKPSS 2025 tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından EKPSS tercihleri de başlamış oldu. Engelli memur alımı için başvuru yapacak adaylar detayları sorguluyor. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor, EKPSS tercihi nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:53
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Engelli bireyler için yerleştirme yapılacak kadrolar, bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanlara kılavuz kapsamında yer verildi. Peki EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

          Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

          Adaylar tercihlerini, aşağıda yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          1830 ENGELLİ VATANDAŞ ATANACAK

          AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini açıkladı.

          Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Kamu kurumlarımızdan aldığımız sayı doğrultusunda yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        • 3

          EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME

          EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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