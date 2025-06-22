Ekip tamamlandı: Owen Wilson da 'Zor Baba 4' kadrosunda

Amerikan komedi filmi 'Zor Baba' serisinin dördüncü filmi için hazırlıklar sürüyor. Universal Pictures ve Paramount Pictures iş birliğiyle çekilecek 'Zor Baba 4', serinin klasik yüzlerini bir araya getiriyor. Robert De Niro, Ben Stiller ve Teri Polo'nun ardından Owen Wilson da efsanevi rolüne dönüyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu, serinin önceki üç filmini de kaleme almış olan John Hamburg üstleniyor. Hamburg ayrıca Owen Wilson’ın yeni dizisi 'Stick'in son iki bölümünü yönetmişti.

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25 Kasım 2026'da gösterime gireceği duyurulan filme dair detaylar, şimdilik gizli tutuluyor.

Owen Wilson

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2000'de vizyona giren ilk film 'Zor Baba', dünya çapında 330 milyon dolardan fazla gişe yaparak yılın en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Ardından gelen 'Zor Baba ve Dünür' ve 'Zor Baba 3' ile birlikte, seri toplamda 1.13 milyar doları aşan gişe başarısı elde etmişti.

'Zor Baba 4' için serinin klasikleşen kadrosuna sürpriz bir ismin de dahil edildiği bu ayın başında duyurulmuştu. 'Wicked' filmindeki performansıyla Oscar, Altın Küre, SAG ve BAFTA adaylıkları kazanarak oyunculuk kariyerindeki iddiasını güçlendiren şarkıcı Ariana Grande'nin de ikonik komedide rol alacağı açıklanmıştı.

'Zor Baba'; CIA ajanı olan 'Jack Byrnes'ın emekli olduktan sonra aile içine yaşananları, beyazperdeye komedi türünde yansıttı.