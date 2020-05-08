Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Rumelihisarı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almadığı görülen Türkmen, bununla da yetinmedi.

Türkmen, sahil kısmında yürüyüş yapmanın yasak olmasına rağmen deniz kenarını seçti. Ekin Türkmen, çimlerin üzerinde köpeğinin peşinde koşarak, güzel havanın tadını çıkardı.