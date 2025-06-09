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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenilemede son tarih yaklaştı 2025: Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

        Ehliyet yenilemede son tarih 2025: Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

        Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süresi doluyor. 1 Ocak 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin çipli yeni sistemle değiştirilmesi zorunlu hale getirilmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarihi önce 2024'e, ardından yoğun talep nedeniyle tekrar ertelemişti. Ehliyetini yenilemek isteyenler ehliyet yenilemede son tarihi, ücreti gibi bilgileri araştırıyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:14
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        • 1

          Türkiye genelinde ehliyet yenileme süresi araştırılıyor. Araç sahipleri eski tip ehliyetlerini yenilemek için son tarihi merak ediyor. Ehliyette belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Peki , ehliyet yenileme için son başvuru tarihi nedir, başvuru nereye ve hangi belgelerle yapılır?

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

        • 3

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 5

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

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