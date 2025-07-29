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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenilemede son günler! 2025 Ehliyet yenileme için ne gerekiyor, son tarih ne zaman?

        Ehliyet yenilemede son günler! 2025 Ehliyet yenileme için ne gerekiyor, son tarih ne zaman?

        Araç sürücülerini yakından ilgilendiren ehliyet yenilemede son günlere gelindi. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler randevu alıp yeni tip ehliyet alma işlemlerini hızlandırdı. Ehliyetini yenilemeyenler için 15 TL'lik ücret Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki Ehliyet yenileme için ne gerekiyor, son tarih ne zaman? İşte adım adım ehliyet yenileme işlemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:22
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        • 1

          Ehliyet yenileme için gerekenler araştırılıyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. İşte ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar

        • 2

          EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

          Ehliyet yenileme için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak.

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

          Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti 15 TL. Sürücü belgesi yenileme ücreti anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yapılabiliyor.

        • 3

          BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        • 4

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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