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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenilemede son gün yaklaştı! Ehliyet yenileme son tarihi, evrakları, başvuru ücreti

        Ehliyet yenilemede son gün yaklaştı! Ehliyet yenileme son tarihi, evrakları, başvuru ücreti

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ehliyet yenilemede son güne yaklaşıldı. Eski ehliyet kullananların son tarihi dikkate alması gerek. Aksi takdirde yenileme işlemlerini son güne bırakanlar, Ağustos ayından itibaren yüksek bir ücretle, 7 bin 438 TL'yi ödemek zorunda kalacak. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte ehliyet yenileme tarihi, evrakları ve başvuru ücretine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 09:25 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:31
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        • 1

          Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi belli oldu. Eski kimlik kartı değiştirme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden alınan randevunun ardından güncelleniyor. İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklaması ile 2025 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihine ilişkin detaylar

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 3

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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