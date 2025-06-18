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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme başvuru şartları, tarihi ve evrakları nelerdir?

        Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme başvuru şartları, tarihi ve evrakları nelerdir?

        Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler ehliyet yenilemede son tarihi araştırıyor. Araç sürücülerinin belli bir ücret ödemesi karşılığında eski ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Yeni ehliyet için başvuru yapacaklar, randevularını ALO 199 ya da resmi web sitesi üzerinden oluşturabiliyor. Peki Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme başvuru şartları, tarihi ve evrakları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:59
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        • 1

          Ehliyet yenileme işlemlerinde son gün araştırılıyor. Ehliyet yenileme süreciyle ilgili detaylar ve güncel ücret bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Ehliyet yenileme işlemi için araştırmalar devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru sürecine dair güncel bilgileri ve ücret tarifesini paylaştı. İşte, Ehliyet yenileme başvuru şartları, tarihi ve evrakları hakkında tüm detaylar

        • 2

          2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin yeni tip ehliyete geçiş için başvuru süreci 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında uygulanmaya başlanmış olup, bu değişiklikle birlikte ehliyet alacak kişilerden en az ilkokul düzeyinde eğitim görme şartı getirilmişti.

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için başvurular, randevu.nvi.gov.tr adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak gerçekleştirilebileceği gibi, randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinde de yapılabilir. Ayrıca, "NVI Mobil" uygulaması üzerinden de randevu alınması mümkündür. Başvuru sahipleri, randevu tarihinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek sıramatikten SIRA NUMARASI alıp işlemlerini tamamlayabilirler.

          Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

          Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

          Sürücü sağlık raporu

          1 adet biyometrik fotoğraf

          Eski sürücü belgesi

          Harç ve kart ücreti ödeme dekontu

        • 3

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

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