Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme başvuru şartları, tarihi ve evrakları nelerdir?

2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin yeni tip ehliyete geçiş için başvuru süreci 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında uygulanmaya başlanmış olup, bu değişiklikle birlikte ehliyet alacak kişilerden en az ilkokul düzeyinde eğitim görme şartı getirilmişti.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için başvurular, randevu.nvi.gov.tr adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak gerçekleştirilebileceği gibi, randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinde de yapılabilir. Ayrıca, "NVI Mobil" uygulaması üzerinden de randevu alınması mümkündür. Başvuru sahipleri, randevu tarihinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek sıramatikten SIRA NUMARASI alıp işlemlerini tamamlayabilirler.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Eski sürücü belgesi

Harç ve kart ücreti ödeme dekontu