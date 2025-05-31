Ehliyetini hala yenilemeyen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugüne kadar 31 milyondan fazla kişi yeni tip sürücü belgesine geçmiş durumda. Ancak yaklaşık 4 milyon kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanmayı sürdürüyor. Eski ehliyetlerle araç kullanmak isteyenler için tanınan süre ise giderek daralıyor. Belirlenen tarihe kadar başvuru yapılmaması halinde bu ehliyetler geçerliliğini kaybedecek. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, son gün ne zaman, başvuru nereye ve hangi evraklarla yapılmalı? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...