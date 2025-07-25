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        Haberler Bilgi Ekonomi Ehliyet yenileme için son 6 gün! Ehliyet nasıl yenilenir, hangi belgeler gerekir, yenileme ücreti ne kadar, yenilenmezse ne olur?

        Ehliyet yenileme için son 6 gün! Ehliyet nasıl yenilenir, hangi belgeler gerekir, yenileme ücreti ne kadar?

        Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan yasal sürenin sonuna geliniyor. Sürücü belgesini henüz yenilemeyenler için 6 günlük geri sayım başlarken; tarihin geçirilmesi halinde yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme maliyeti 15 TL'den, 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini geciktirmemeleri büyük önem taşıyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekiyor? İşte süreçle ilgili güncel bilgiler ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:55
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        • 1

          Ehliyet yenileme için belirlenen tarihin sonuna geliniyor. Eski sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak. Üstelik, şu anda 15 TL'ye yapılan yenileme işlemi, Ağustos ayından itibaren B sınıfı ehliyetler için 7 bin 438 TL olarak güncellenecek. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, gerekli belgeler nedir? İşte, ehliyet yenilemeye dair tüm detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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