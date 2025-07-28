Ehliyet yenileme için son 2 gün: Ehliyet yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye çıkacak!
1 Ağustos tarihi hızla yaklaşırken, eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen milyonlarca vatandaş için kritik bir uyarı yapıldı. Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar belirlenen son tarihe kadar başvuru yapmadıkları takdirde sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yenileme işlemi şu an için 15 TL olarak uygunlanırken, tarihi geçiren sürücüler 7 bin 438 TL ödeyecek. Peki ehliyet yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? İşte sürücü belgesi yenilemeye dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sonuna geliniyor. Henüz ehliyetini yenilemeyen milyonlarca kişi için son 2 gün kalırken, bu tarihin kaçırılması halinde eski ehliyetler geçersiz sayılacak. Ayrıca, B sınıfı ehliyet tipi için 1 Ağustos’tan itibaren yenileme ücreti 15 TL’den, 7 bin 438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması büyük önem taşıyor. Peki, ehliyet yenileme nereden ve nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler? İşte adım adım yenileme sürecine dair bilinmesi gereken tüm detaylar...
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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