Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sonuna geliniyor. Henüz ehliyetini yenilemeyen milyonlarca kişi için son 2 gün kalırken, bu tarihin kaçırılması halinde eski ehliyetler geçersiz sayılacak. Ayrıca, B sınıfı ehliyet tipi için 1 Ağustos’tan itibaren yenileme ücreti 15 TL’den, 7 bin 438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması büyük önem taşıyor. Peki, ehliyet yenileme nereden ve nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler? İşte adım adım yenileme sürecine dair bilinmesi gereken tüm detaylar...