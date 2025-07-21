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        Haberler Bilgi Ekonomi Ehliyet yenileme için son 10 gün! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme ücreti ne kadar, yenileme belgeleri neler?

        Ehliyet yenileme için son 10 gün! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme ücreti ne kadar?

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna yaklaşılıyor. Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacağı gibi Temmuz ayında 15 TL olan ücret, Ağustos ayında 7 bin TL'ye yükselecek. Peki, ehliyet yenileme işlemleri ne zamana kadar yapılmalı, başvuru sürecinde hangi evraklar isteniyor? İşte detaylar ve güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:32
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        • 1

          1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna geliniyor. Kritik geri sayım başlarken, sürücülerin sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gibi evrakları tamamlayarak 15 TL olan yenileme ücretini yatırması gerekiyor. Bu rakamın, Ağustos itibarıyla 7 bin TL'ye çıkması bekleniyor. İşte, ehliyet değiştirecek sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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