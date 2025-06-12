RUH VE SİNİR HASTALIKLARI MUAYENESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Ehliyet alımında IQ testine dair düzenlemeler, mevcut yönetmelikte “Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar” başlığı altında değerlendiriliyor. Bu kapsamda, zihinsel yeterliliği etkileyebilecek durumlar sürücü adayları açısından göz önünde bulunduruluyor.

Ruh sağlığını ilgilendiren bazı durumlar ehliyet alım sürecinde özel değerlendirmeye tabi tutuluyor. Doğuştan gelen ya da hastalık, travma ya da beyin ve sinir cerrahisi sonrası ortaya çıkan ciddi akıl hastalıkları, zeka geriliği, demans (bunama) veya yaşlılığa bağlı davranış bozuklukları bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca muhakeme, davranış ve uyum yetilerini belirgin şekilde etkileyen kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları ve ciddi davranış bozuklukları da dikkate alınıyor.