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        Haberler Bilgi Gündem EHLİYET IQ TESTİ UYGULAMASI: Ehliyette IQ şartı kaç? IQ'su kaç olanlar ehliyet alamayacak?

        Ehliyet IQ testi uygulaması: Ehliyette IQ şartı kaç?

        Belirli bir zeka seviyesinin altında kalan bireylere sürücü belgesi verilmemesi yönünde tartışmalar sürerken, bu uygulamanın yasal dayanağı da mercek altına alındı. Konuyla ilgili düzenlemeler, "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" kapsamında ele alınıyor. Peki, Ehliyet IQ testi uygulaması ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:58
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        • 1

          Ehliyet alımında IQ testi uygulanacağı iddiaları gündemde yer bulurken, sürücü adayları "Ehliyet için zeka testi ne zaman devreye girecek, alt sınır ne olacak, hangi IQ düzeyindekiler ehliyet alamayacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ehliyet alımında IQ sınırı ve sürücü belgesi verilemeyecek durumlar...

        • 2

          EHLİYETTE IQ ŞARTI KAÇ?

          Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te IQ seviyesi 79 ve altında olan bireyler ehliyet alamayacak.

        • 3

          RUH VE SİNİR HASTALIKLARI MUAYENESİNE İLİŞKİN ESASLAR

          Ehliyet alımında IQ testine dair düzenlemeler, mevcut yönetmelikte “Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar” başlığı altında değerlendiriliyor. Bu kapsamda, zihinsel yeterliliği etkileyebilecek durumlar sürücü adayları açısından göz önünde bulunduruluyor.

          Ruh sağlığını ilgilendiren bazı durumlar ehliyet alım sürecinde özel değerlendirmeye tabi tutuluyor. Doğuştan gelen ya da hastalık, travma ya da beyin ve sinir cerrahisi sonrası ortaya çıkan ciddi akıl hastalıkları, zeka geriliği, demans (bunama) veya yaşlılığa bağlı davranış bozuklukları bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca muhakeme, davranış ve uyum yetilerini belirgin şekilde etkileyen kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları ve ciddi davranış bozuklukları da dikkate alınıyor.

        • 4

          SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLEMEYECEK DURUMLAR

          Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı),

          Bunama,

          Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması,

          Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler,

          Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

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