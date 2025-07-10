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        Haberler Gündem Güncel EGO: Banka komisyonu alınmayacak | Son dakika haberleri

        EGO: Banka komisyonu alınmayacak

        EGO Genel Müdürlüğü, akıllı ulaşım kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin alınmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:38
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        EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sisteminde, kredi kartı ile yapılan akıllı ulaşım kartı bakiye yüklemelerinden alınan banka komisyon ücretinin, kiosklar hariç olmak üzere 16 Şubat 2025 itibarıyla kaldırıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, kiosklar üzerinden yapılan kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde komisyon alınmaması amacıyla yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlandığı belirtilerek, "10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere, tüm dolum kanallarından banka komisyon ücreti alınmadan bakiye yükleme işlemi yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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