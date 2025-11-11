Habertürk
        EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ 2025: İş Bankası her personele 100 bin TL ödeyecek! EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi?

        EGM promosyon ödeme tarihi 2025: 100 bin TL EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere ihaleyi Türkiye İş Bankası A.Ş. kazandı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini İş Bankası'ndan alacak. EGM promosyon tutarı ise 100.000 TL olarak belirlendi. 100 bin liralık promosyon ödemesi, personellerin şahsi hesaplarına tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım'da tamamlandı. Bu sebeple tüm gözler EGM promosyon ödeme tarihi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2025 EGM banka promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 08:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:12
        • 1

          EGM promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyon ihalesi sonucunda Türkiye İş Bankası A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personellere ödenecek EGM promosyon tutarı 100.000 TL olarak belirlendi. 2022 yılında yapılan anlaşmanın süresinin dolmasının ardından 100 bin liralık promosyon ödemesi için gözler Türkiye İş Bankası’na çevrildi. Peki, 2025 EGM banka promosyonu ne zaman yatacak? İşte 2025 EGM promosyon ödeme tarihi hakkında son gelişmeler…

        • 2

          2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI

          Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.

        • 3

          İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI

          İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.

          Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

          Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.

        • 4

          HER PERSONELE 100 BİN TL ÖDENECEK

          EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

        • 5

          2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

          EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

          Promosyon anlaşmaları 3 yıl olarak yapıldığından eski protokol 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı.

          Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        • 6

          PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK

          EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak. 100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.

        • 7

          EGM PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
