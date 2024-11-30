Eğitim uçağı gövde üzerine indi
Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı gövde üzerinde iniş yaptı. Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta hasar oluştu
Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanına gövde üzerine iniş yaptı.
AA'da yer alan habere göre pilot adayı öğrencinin bulunduğu çift motorlu Cessna tipi eğitim uçağının havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmadı.
Alçalarak gövde üzerine iniş yapan eğitim uçağı, sürüklenerek durdu. Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta da hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.