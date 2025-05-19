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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğirdir Gölü'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Eğirdir Gölü'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

        Isparta'da Eğirdir Gölü'ne serinlemek için girdikten bir süre sonra kaybolan Afganistan uyruklu kişinin cansız bedeni, gece saatlerinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 07:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 07:12
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        Eğirdir Gölü'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
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        Eğirdir Gölü'nün Altınkum plajında dün saat 17.00 sıralarında deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u (34) gözden kaybeden arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.

        İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. DHA'nın haberine göre; Haroon'u bulmak için gölde arama yapan dalgıçlar, saat 23.30 sıralarında cansız bedenini buldu.

        Kıyıya çıkartılan Mohammad Haroon'un cesedi, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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