Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplamaya devam ediyor
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ikinci gününde talep toplamaya devam ediyor. 18 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip firma, yatırımcısına milyonlarca lot dağıtacak ve yarın son kez talep toplanmasıyla süreç tamamlanacak. İşte, detaylar...
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Egeyapı Avrupa GYO, ikinci günde de talep toplamaya devam ediyor. 61 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak firma,'EGEGY' koduyla önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Firma, halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını 'Modernyaka projesinin finansmanı' olarak kullanacak. İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz...
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EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR!
Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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EGEYAPI AVRUPA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, üç günlük talep oplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak net bir tarih açıklanmadı.
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EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.
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EGEYAPI AVRUPA GYO LOT MİKTARI
Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).
700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).
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EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI
Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.
Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.
Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.
Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.
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