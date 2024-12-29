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        Haberler Bilgi Ekonomi Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı EGEGY talep toplama tarihleri, lot miktarı, fon kullanımı, BIST kodu

        Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor!

        Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 918 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 61 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma 'EGEGY' kodu ile borsada işlem görecek. Peki, Egeyapı Avrupa GYO fon kullanımı nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:04
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        • 1

          Egeyapı Avrupa GYO halka arzını açıkladı. Toplamda 61 milyon 200 bi lot dağıtacak firma, 'EGEGY' kodu ile Ana Pazar'da yer alacak. Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olmayacak ve T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Peki, Egeyapı Avrupa GYO halka arz detayları neler? İşte, detaylar...

        • 2

          EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

        • 3

          EGEYAPI AVRUPA GYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firma 6-7-8 Ocak 2025 tarihinde talep toplayacak.

        • 4

          EGEYAPI AVRUPA GYO LOT MİKTARI

          Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).

          700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).

          2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).

        • 5

          EGEYAPI AVRUPA GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.

        • 6

          EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI

          Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.

          Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.

          Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.

          Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.

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