ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak denizlerimizin korunmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilimsel sorumluluğumuzun gereği olarak, deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağların temizlenmesinde önemli görev üstleniyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde denizlerin biyoçeşitliliğini koruyor, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek oluyor ve topluma doğrudan fayda sağlıyoruz. Üniversitemiz yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir misyon üstlenmektedir. Denizler, hepimizin ortak mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çevresel projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."