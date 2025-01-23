Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ege Üniversitesi 24 alanda dünyanın en iyileri arasında

        Ege Üniversitesi 24 alanda dünyanın en iyileri arasında

        Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından THE Ranking Subject 2025 sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi, THE Ranking sıralamalarındaki tüm alan değerlendirmeleri kapsamında 24 alanda dünya sıralamasında yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Üniversitesi 24 alanda dünyanın en iyileri arasında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğü ve bilinirliği artmaya devam ediyor. Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını farklı kriterlere göre analiz eden uluslararası platformlar tarafından yapılan değerlendirmelerde; tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemizin yükselişi sürüyor. Son dönemde, kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışımızın somut çıktılarını daha fazla aldığımızı ifade etmek isterim. THE Ranking Subject tarafından yayınlanan listede, üniversitemiz 24 alanda yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Ege Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanarak; bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşımak, küresel düzeyde bilim ve teknoloji üretmek, markamızı daha da güçlendirmek ve geleceğimiz olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de hep birlikte güçlü adımlar atmayı sürdüreceğiz. Üniversitemizin stratejik hedeflerine destek veren tüm mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

        Ege Üniversitesi, THE Ranking Subject 2025 sonuçlarında geçen yıla göre Tıp ve Diş Hekimliği, Tarım ve Ormancılık, Muhasebe ve Finans, İşletme ve Yönetim, Eğitim, Coğrafya, Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar, Kimya Mühendisliği, Kimya, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi alanlarında puanını yükseltmeyi başardı.

        Tıp ve Diş Hekimliği alanında dünya sıralamasında 601-800, Kimya, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri; Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi alanlarında dünya sıralamalarında 1001+ bandındaki yerini koruyan Ege Üniversitesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise Tıp ve Diş Hekimliğinde 2’nci, Kimya’da 16’ncı, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimlerinde 14’üncü, Matematik ve İstatistikte 16’ncı, Fizik ve Astronomi’de ise 15’inci sıraya yükseldi. Ege Üniversitesi Veterinerlik biliminde bu yıl sıralamaya girmeyi başarırken bu alanda dünyada 801-1000 bandında, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Habertürk Anasayfa