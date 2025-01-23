Ege Üniversitesi 24 alanda dünyanın en iyileri arasında

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğü ve bilinirliği artmaya devam ediyor. Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını farklı kriterlere göre analiz eden uluslararası platformlar tarafından yapılan değerlendirmelerde; tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemizin yükselişi sürüyor. Son dönemde, kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışımızın somut çıktılarını daha fazla aldığımızı ifade etmek isterim. THE Ranking Subject tarafından yayınlanan listede, üniversitemiz 24 alanda yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Ege Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanarak; bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşımak, küresel düzeyde bilim ve teknoloji üretmek, markamızı daha da güçlendirmek ve geleceğimiz olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de hep birlikte güçlü adımlar atmayı sürdüreceğiz. Üniversitemizin stratejik hedeflerine destek veren tüm mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi, THE Ranking Subject 2025 sonuçlarında geçen yıla göre Tıp ve Diş Hekimliği, Tarım ve Ormancılık, Muhasebe ve Finans, İşletme ve Yönetim, Eğitim, Coğrafya, Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar, Kimya Mühendisliği, Kimya, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi alanlarında puanını yükseltmeyi başardı.

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Tıp ve Diş Hekimliği alanında dünya sıralamasında 601-800, Kimya, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri; Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi alanlarında dünya sıralamalarında 1001+ bandındaki yerini koruyan Ege Üniversitesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise Tıp ve Diş Hekimliğinde 2’nci, Kimya’da 16’ncı, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimlerinde 14’üncü, Matematik ve İstatistikte 16’ncı, Fizik ve Astronomi’de ise 15’inci sıraya yükseldi. Ege Üniversitesi Veterinerlik biliminde bu yıl sıralamaya girmeyi başarırken bu alanda dünyada 801-1000 bandında, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer aldı.