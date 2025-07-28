Ege Kökenli, Nesrin Cavadzade ve Şahika Ercümen, Justin Timberlake için Bakü'de - Magazin haberleri

Ege Kökenli, Nesrin Cavadzade ve Şahika Ercümen, Justin Timberlake için Bakü'de - Magazin haberleri

30 Temmuz'da 43'üncü yaşına girecek olan Nesrin Cavadzade, doğum gününü; aralarında oyuncu Ege Kökenli ve serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen'in de yer aldığı arkadaş grubuyla memleketi Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'de kutladı.

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Yakın arkadaşlar ayrıca Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in konserini seyretmeye gitti.

Ege Kökenli o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Eşi Lior Ahituv ile olan fotoğrafını da yayımlayan Ege Kökenli, paylaşımına; "Hey Justin biz hazırız" ifadelerini not düştü.

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Öte yandan şarkıcı, şarkı yazarı ve aynı zamanda oyuncu kimliği ile tanınan Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla bir araya gelecek.

Fotoğraflar: Instagram, AP